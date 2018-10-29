أكد الوزير الأول أحمد أويحيى عمل الحكومة على تحيين قانون المحروقات وقال أنه سيكون جاهزا بعد بضعة أشهر، على اعتبار أنه يهدف إلى تحسين جاذبية الاستكشاف واستغلال القطاع المنجمي، وهو التوجه الذي يرمي لتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام.

وقال أويحيى، في افتتاح ملتقى الجزائر مستقبل الطاقة، إنّ السوق النفطية على مستوى العالم يمر بمرحلة اضطرابات كبيرة ما يتسبب في مشاكل كبيرة للدول المنتجة، موضحا أنّ الجزائر تأثرت بشكل كبير بانهيار أسعاره في الفترة الأخيرة.

وأشار أويحيى في سياق القيام بالإشهار لواقع الاستثمار في الجزائر، أن الحكومة الجزائرية تولي اهتماما كبيرا للانتقال الطاقوي.

وأوضح الوزير الأول أن الجزائر تتوفر على مخزون هام من الغاز الطبيعي والثروات المعدنية، كما أنها حققت نموا اقتصاديا معتبرا خلال العشريتين الأخيرتين.