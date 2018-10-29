أشرف الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، على افتتاح الطبعة الـ23 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب (سيلا) الذي تستمر فعالياته إلى غاية 10 نوفمبر المقبل بقصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة).

وقام أويحيى، مرفوقا بأعضاء من الحكومة، بزيارة عدد من أجنحة المعرض الذي تشارك فيه 1015 دار نشر من بينها 276 جزائرية ستعرض حوالي 300 ألف كتاب بين أدبية وجامعية ومؤلفات للشباب، وبالإضافة إلى تنظيم ندوات وموائد مستديرة.

كما سيتم تكريم وجوه معروفة في الساحة الثقافية الجزائرية منهم عبد الله شريط والسعيد بوطاجين وأبو قاسم سعد الله والكاتب والمؤرخ مراد بوربون.