أفاد بيان للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أن يوم الخميس الفاتح من نوفمبر القادم سيكون يوم عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والشركات العمومية والخاصة.

وأوضح بيان المديرية المذكورة "أنه بمناسبة عيد الثورة، وطبقا لأحكم القانون رقم 63 278 المؤرخ في 26 جويلية 1963، المتضمن قائمة الأعياد القانونية المعدل والمتمم، فإن يوم الخميس أول نوفمبر 2018، يعتبر يوم عطله مدفوعة الأجر، لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية، والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات. مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة".

ومن جهة أخرى -كما أضاف البيان-" يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب".