توفي اليوم، ببلدية فوغالة بولاية بسكرة المجاهد الطاهر لعجال عن عمر ناهز 86 سنة. ويعد الفقيد من رموز وقيادات الولاية السادسة التاريخية وأمين سر العقيد شعباني الذي اعتقل معه رفقة عدد من الضباط.

الطاهر لعجال من مواليد 1932 بفوغالة درس بالكتانية بقسنطينة وبعدها انتقل إلى جامع الزيتونة بتونس والتحق بصفوف الثورة التحريرية في 55 وبعد الاستقلال تقلد عدة مناصب منها عضو في المجلس التأسيسي وكلف بمهام في حزب جبهة التحرير. ثم فضل الابتعاد عن الأضواء ليرحل عشية عيد الثورة.