تحادث وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، ظهر اليوم، الاثنين بمقر وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية بباريس مع نظيره الفرنسي جون ايف لودريان.

يتواجد مساهل بفرنسا في إطار انعقاد الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية الفرنسية، و هي آلية أنشئت في ماي 2013 لتعزيز و تنويع العلاقات الاقتصادية و الصناعية و التجارية بين الجزائر و فرنسا و الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي الجزائري-الفرنسي حول المسائل الأمنية و مكافحة الإرهاب.

و يتحادث رئيسا دبلوماسية البلدين بصفة منتظمة لدراسة العلاقات الثنائية و آفاق تطوريها مع تبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك على غرار مكافحة الإرهاب و الهجرة غير الشرعية و الوضع السائد في منطقة الساحل و مالي و ليبيا.