أبطل الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، الإجراءات التي اتخذتها محافظات الحزب لاختيار المرشحين لانتخابات مجلس الأمة وفق ما استفيد من مصادر في الحزب.

وطلب ولد عباس من أمناء المحافظات ومسؤولي اللجان الانتقالية تقديم مرشحين إلى أربعة على الأقل، من الأسماء الفائزة في انتخابات تمهيدية ستجري في الفترة الممتدة من 10 إلى 17 نوفمبر الداخل، واضعا حدا لمسار التزكية الذي باشرته محافظات على مقاس مرشحين، وسط موجة احتجاجات في ولايات على غرار تبسة.

ومنح الأمين العام نفسه ومعه المكتب السياسي حق النظر في أسماء المرشحين، من بين الفائزين وليس بالضرورة متصدر الترتيب في الانتخابات التمهيدية، ولو كان مرشحا وحيدا.

وتهدف الخطوة إلى تطهير قوائم المرشحين واختيار فريق جديد من المنتخبين مضمون ولاءهم للتيار المهيمن على القرار في الحزب والسلطة، ومنع تسلل"مارقين"، موالين لقيادات سابقة، أو مشكوك في ولائهم.

و كانت محافظات للحزب في تبسة، بشار، سيدي بلعباس،والوادي باشرت اختيار مرشحيها لمنافسة مرشحي التجمع الوطني الديمقراطي، المنافس الرئيس والأبرز، في انتخابات مجلس الأمة المقررة في 29 ديسمبر المقبل، مفجرة احتجاجات واتهامات لمسؤولين محليين بتقاضي عمولات مقابل تزكية مرشحين بالتواطؤ مع كوادر في جهاز الحزب.

وفاز رجل أعمال بدعم منتخبي الأفالان التجديد النصفي بتبسة ورئيس المجلس الولائي للوادي محمد طليبة في عملية انتخاب/ تزكية، قبل تدخل قيادة الأفالان.

وذكر فؤاد سبوتة المكلف بالإعلام في المكتب السياسي لـ "الخبر" أن قيادة الحزب وضعت مجموعة مقاييس لاختيار المرشحين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، مستمدة من القانون الأساسي مثل الأقدمية والنضال دون انقطاع، وحيازة مستوى جامعي، ونظافة اليد، تنفيذا لتوجيهات السلطات في مجال مكافحة الفساد. وتابع "ستخضع ملفات المرشحين للفحص والتدقيق من قبل القيادة أيا كان موقعهم في الحزب".وأشارت مصادر أخرى من الحزب إلى أن اختيار المرشحين سيكون محل دراسة على مستويات عليا في الدولة، لضمان حظوظ مرشحي الحزب والاستحواذ على الـ48 مقعدا المطروحة للتنافس، وإضعاف الخصم التقليدي :التجمع الوطني الديمقراطي.

لعبة "الغمَيضة"

وبدوره، باشر حزب التجمع الوطني الديمقراطي، المنافس الرئيسي لحزب جبهة التحرير الوطني، الاستعداد لهذا لاستحقاق، من خلال وضع قواعد لاختيار مرشحيه، وهي لا تختلف عن العرف السائد في انتخابات سابقة، أي ترك الحرية للمجالس المنتخبة المحلية لاختيار ممثلها مع منح الأفضلية للتزكية، أي الإجماع على مرشح واحد لإظهار وحدة الصف، واعتماد المرشح الأكثر جاهزية وخصوصا من الناحية المالية.

وجمع الحزب أواخر الأسبوع الماضي كوادره ومنتخبيه في الولايات في حملة تحسيسية، تمهيدا لإجراء انتخابات تمهيدية، ورسم الاستراتيجيات والتحالفات في هذا الموعد.

ويترقب الأرندي كشف قيادة الأفالان عن أسماء ممثليها لهذه الانتخابات قبل اختيار ممثليه، وعلم بهذا الخصوص أن ملتقى لمنتخبي الأرندي بالعاصمة كان مقررا أواخر الأسبوع المقبل قبل تأجيله إلى تاريخ غير معلوم، بسبب تخلف الأفالان عن عقد لقائه.

ويعمل الأرندي على اختيار مرشحين قادرين على منافسة ممثلي الافالان ويحظون برضا ممثلي الإدارة، الفاعل الرئيس في الانتخابات، وبدعم منتخبي الأحزاب الحليفة له.

وعادة ما نجح الحزب في الحصول على دعم منتخبي أحزاب أخرى، وخصوصا الإسلاميين، غير أن شكوكا قائمة حول تجديد العمل باتفاق الحزب مع حركة حمس بعد أحداث انتخابات التجديد النصفي لـ 2015، حيث تراجع التجمع عن اتفاق تبادل الأصوات في بعض الولايات الشرقية ما حرم حمس من دخول مجلس الأمة في وادي سوف، وخسارة الأرندي مقعد عنابة.

و تنهي المنافسة حول انتخابات مجلس الأمة، هدنة بين الحزبين، اللذين تحالفا في الاطاحة برئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة و تعيين خليفة له.