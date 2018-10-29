قال مسؤولون أمريكيون، الإثنين، إن الجيش يعتزم نشر 5 آلاف جندي على الحدود الجنوبية الغربية مع المكسيك لمنع وصول قافلة مهاجرين إلى البلاد، بحسب إعلام محلي.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن المسؤولين (لم تكشف عنهم) أن الجيش "سينشر 1800 جندي في ولاية تكساس و1700 في ولاية أريزونا و1500 في ولاية كاليفورنيا".

وذكر المسؤولون أن تلك التحركات تأتي مع اقتراب وصول قافلة من طالبي اللجوء إلى شمالي المكسيك سعيا للوصول إلى الولايات المتحدة.

وأوضحوا أن هؤلاء الجنود سيقومون بمهام دعم لقوات حرس الحدود في تشديد الحراسة الحدودية والاستعداد للتصرف إذا حاول المهاجرون اقتحام الحدود.

ويضاف هذا العدد من الجنود إلى نحو ألفي فرد من قوات الحرس الوطني الأمريكية التي أرسلها الجيش إلى تلك المنطقة في وقت من العام الجاري، حسب المصدر نفسه.

والخميس الماضي، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعهده بتحريك الجيش لحماية حدود البلاد، في حال واصل المهاجرون من أمريكا الوسطى تدفقهم إلى الحدود مع المكسيك.

وكتب ترامب، عبر حسابه بموقع "تويتر": "سنحرك جيشنا لهذه الحالة الطارئة وسنوقفهم"، في إشارة منه إلى المهاجرين.

وتوعد ترامب بإغلاق الحدود الجنوبية للبلاد ونشر قوات الجيش هناك ما لم تتحرك المكسيك لوقف تدفق المهاجرين عبر أراضيها إلى الولايات المتحدة.

وحذر ترامب، من أن أعدادا كبيرة من المهاجرين، بينهم "مجرمون"، يتجهون عبر المكسيك إلى بلاده من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور.