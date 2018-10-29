أشاد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاثنين بقرار المستشارة الالمانية انغيلا ميركل "الجدير بالاحترام" بعدم الترشح لمنصب المستشارة عام 2021.

وصرح ماكرون في مؤتمر صحافي بعد محادثات مع رئيس الوزراء الاثيوبي ابيي أحمد أن ميركل "لم تنس مطلقا القيم الأوروبية، وتقود بلادها بشجاعة عظيمة".

وأضاف "هذا هو ما أقوله بشأن هذا الخيار وهذا الإعلان الجدير بكل الاحترام".

إلا أنه قال أن إعلان ميركل ياتي على خلفية تزايد الدعم لحزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف، وهو أمر "غير مطمئن".

وصرح للصحافيين "أرى هذا كظاهرة أوروبية، وليس ألمانية فقط".

وتابع "أذكركم بأن اليمين المتطرف يبذل ما بوسعه في فرنسا ... لذا، فان هذا ليس جديدا... يقلقني، لكنه يحفزني كذلك".

وقال ماكرون إنه "اذا كان اليمين المتطرف في صعود فإن ذلك لأن الأحزاب الأخرى لا تتمكن من الرد بالشكل الملائم على غضب ومخاوف الناس".

ودعا إلى "رد ديموقراطي ذي مصداقية" على مثل هذا الغضب، وإلى الحرب على "جميع اشكال الديماغوجية والكذب".