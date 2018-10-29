التقى الروسي حبيب نورمحمدوف، بطل العالم للوزن الخفيف للفنون القتالية المختلطة (UFC)، الرئيس التركي طيب رجب أردوغان.



ونشر حبيب نورمحمدوف صورة على حسابه الرسمي "إنستغرام" مع أردوغان وزوجته، وعلق عليها، قائلا: "جميل جدا أن ألتقي بكم".

وأضاف في التدوينة أيضا هاشتاغ "تركيا - الحمدلله".

كما نشر البطل روسي صورة أخرى مع زملائه على متن طارئة، وثالثة خلال وجوده في تركيا.

وكان حبيب نورمحمدوف زار دولة الإمارات العربية المتحدة، في وقت سابق، ونشر أيضا صور تذكارية مع أعضاء مجلس إدارة نادي الوحدة، وكذلك لاعبي كرة القدم في النادي دون 21 عاما، خلال جولة قام بها داخل ملعب آل نهيان، بعد اكتمال ترميمه وتطويره لاستضافة بطولة أمم آسيا لكرة القدم 2019.