سادت حالة من الغضب والغليان في أوساط فلاحي منطقة مغنية في تلمسان بعد نهاية زيارة وزير الموارد المائية، حسين نسيب، للولاية مؤخرا، بعد أن حذف من زيارته تفقد حالة الحوض المسقي في آخر دقيقة، حيث ظل الفلاحون ينتظرون الوزير والوفد المرافق له بالمكان تحت تهاطل الأمطار وسط برودة الطقس، وكانوا يعلقون آمالا كبيرة على هذه الزيارة من أجل التأشير على تسليم الحوض المسقي الذي يمثل مستقبل الفلاحة في هذه الولاية، إلا أنهم أصيبوا بخيبة أمل كبيرة وتأجل تسليم المشروع.