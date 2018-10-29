سيغيب هداف المنتخب الوطني الجزائري، إسلام سليماني، عن المواجهة المحلية التي سيخوضها فريقه الحالي فينرباتشي التركي أمام غلطة سراي المقررة الجمعة القادم لحساب الجولة الـ11 من البطولة التركية الممتازة.



وكان المهاجم السابق لنادي ليستر سيتي الإنجليزي قد تعرض للطرد خلال المباراة التي خسرها فريقه فينرباتشي أول أمس بـ(1/3) أمام ضيفه أنقرة غوجو لحساب الأسبوع العاشر، حيث تعرض للطرد بعد احتجاجه بقوة على حكم المباراة، وهو ما سيكلفه على الأقل الغياب عن داربي إسطنبول أمام العملاق غلطة سراي.



وخاض سليماني المباراة أساسيا مع فريقه لنادي فينرباتشي، مثلما هو الحال بالنسبة لزميله في المنتخب ياسين بن زية، وكان أداء سليماني جيدا في المباراة بفضل الخطورة التي شكلها على مرمى المنافس، قبل تعرضه للطرد الدقيقة الـ70 من المباراة، بعد احتجاجه عن حكم اللقاء الذي أعلن ضربة جزاء محتسبة ضد زميله بن زية. وواجه سليماني سوء الطالع، حيث ترك رفاقه منقوصين عدديا في الوقت الذي كانت فيه النتيجة متعادلة ليسجل أنقرة غوجو الهدف الثاني عبر ركلة الجزاء المحتسبة، قبل إضافة الهدف الثالث الذي حسم به المباراة لصالحه.



وقد كلفت هذه الهزيمة إقالة مدرب فينرباتشي الهولندي فيليب كوكو بسبب سوء النتائج، حيث يحتل الفريق المركز الـ15 برصيد 9 نقاط فقط مسجلا فوزين و3 تعادلات وخمسة انهزامات.

من جهته الإعلام التركي انتقد بشدة مهاجم “الخضر” بسبب دخوله في مناوشات مع حكم مباراة فريقه أمام نادي أنقرة غوجو، وراح أحد المعلقين التركيين ديمركل يصنف سليماني في خانة أسوأ لاعب أجنبي حمل ألوان الفريق التركي، مؤكدا أن لغة جسد اللاعب توحي بأنه ليس مباليا بألوان الفريق، وليست له الرغبة الكبيرة حتى يساعده على تحقيق أهدافه في الموسم الرياضي الحالي.



كما هاجمت الجماهير الخاصة بالنادي الدولي الجزائري أيضا وحمّلته مسؤولية الخسارة أمام نادي أنقرة، كما عاتبته كثيرا على عدم فعاليته أمام مرمى، خاصة وأنها علقت عليه آمال كبيرة لفك شفرة عقم الهجوم.



