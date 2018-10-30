اختتمت اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية-الجزائرية (كوميفا) أشغالها مساء أمس الإثنين بباريس بالتوقيع على إعلان نية من أجل إنشاء صندوق استثمار ثنائي بين الجزائر وفرنسا.

وقد وقع هذا الاتفاق وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير بحضور وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان ووزير الصناعة والمناجم ، يوسف يوسفي بالإضافة إلى أعضاء من الوفدين.

ويهدف صندوق الاستثمار هذا الذي يعد فكرة نضجت منذ آخر زيارة للرئيس إيمانويل ماكرون للجزائر يوم 6 ديسمبر 2017 إلى تمويل استثمارات الجزائريين الراغبين في الاستثمار في فرنسا وكذا بالنسبة لاستثمارات الفرنسيين الذين يرغبون في الاستثمار بالجزائر.

و كانت أشغال كوميفا قد سبقت بالدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي الجزائري-الفرنسي حول المسائل الأمنية و مكافحة الإرهاب و التي تطرق خلالها الطرفان إلى الملفات السياسية الكبرى سواء الإقليمية منها أو الدولية لا سيما مكافحة الإرهاب و الهجرة غير الشرعية و الوضع السائد في منطقة الساحل و مالي و ليبيا بالإضافة إلى بعض المسائل التي تتعلق بالهجرة و مكافحة الإرهاب و الراديكالية.