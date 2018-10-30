أعلن ريال مدريد رسميا إقالة مدربه جولين لوبيتيغي، وذلك بعد يوم من الهزيمة الساحقة التي مني بها أمام غريمه التقليدي برشلونة (1-5)، في الجولة العاشرة من الدور الإسباني لكرة القدم.

وأكد ريال مدريد في بيان له، عبر موقعه الرسمي "وافق مجلس إدارة ريال مدريد، في اجتماعه اليوم 29 أكتوبر 2018، على إنهاء العقد الذي ربط المدرب جولين لوبيتيغي بالنادي. ويهدف هذا القرار، الذي تم تبنيه من أعلى مستويات المسؤولية، إلى تغيير ديناميكية الفريق الأول، حتى تكون جميع أهداف هذا الموسم قابلة للتحقيق".

وأوضح البيان: "مجلس الإدارة يُدرك أن هناك تناقضا كبيرا بين جودة لاعبي النادي، إذ تم ترشيح 8 لاعبين لجائزة الكرة الذهبية، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ النادي، وبين النتائج التي يحققها الفريق مؤخرا".

واختتم البيان: "يتوجه النادي بالشكر لجولين لوبيتيغي وجهازه الفني بأكمله على جهودهم وعملهم، ويتمنى لهم الأفضل خلال مسيرتهم. وسيتم الاعتماد مؤقتا على سانتياغو سولاري، الذي سيقود الفريق الأول بداية من اليوم الثلاثاء".