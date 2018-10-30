أبرمت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك أمس الإثنين بالجزائر العاصمة عقدي استثمار بقيمة 100 مليون دولار مع شركة إبر بروداكتس (الولايات المتحدة الأمريكية) الرائدة في مجال الغازات الصناعية.

وأفاد بيان لسوناطراك أنه سيتم إنجاز هذين المشروعين من قبل شركة هليوس وهي مؤسسة مختلطة بين سوناطراك وإبر بروداكتس. و يتعلق الأمر بربط وحدة إنتاج الهيليوم بمجمعي GNL1Z و GNL3Z بأرزيو بالإضافة إلى إنجاز وحدتين لفصل الهواء من أجل إنتاج الأزوت والأوكسيجين والأرجون بحوض بركاوي وأرزيو.

وأكد البيان أنه سيتم وضع غازات الأوكسيجين والأزوت والأرجون المنتَجة تحت تصرف شركة تعبئة وتغليف وتسويق الغاز الصناعي (COGIZ) وهي فرع لسوناطراك 100 بالمائة من أجل تسويقه وتوزيعه في السوق المحلي أو المغاربي.

كما سيسمح المشروعان بتعزيز مكانة الجزائر كمنتج مرجعي للهيليوم على المستوى العالمي بالإضافة إلى توفير الأزوت على مستوى السوق الجزائرية بأسعار تنافسية مع خفض واردات الأرجون. وحسب ذات المصدر سيساهم المشروعان كذلك في خلق مناصب عمل في شمال وجنوب الوطن.

من جهة أخرى وقعت سوناطراك أمس بالجزائر العاصمة اتفاقا مع الشركتين البتروليتين بريتيش بتروليوم (المملكة المتحدة) وإيكينور (النرويجية) من أجل استكشاف وتطوير الموارد غير التقليدية في الأحواض الجنوبية الغربية الجزائرية.

وأوضح بيان لمجمع سوناطراك أن هذا الاتفاق "المهم" الموقع على هامش أشغال قمة "مستقبل الطاقة في الجزائر" يجسد إرادة الطرفين في استكشاف وتطوير موارد الغاز المصاحب الذي تحتويه المنطقة المعنية على أساس نتائج الدراسة المنجزة في 2013 من طرف سوناطراك و شركة بريتيش بتروليوم".

واعتبرت شركة سوناطراك برنامج أشغال البحث الذي تقترحه شركتا بريتيش بتروليوم وإيكينور "واعدا" ويرتقب اقتناء آلة ارتجاجية جديدة ذات 3 أبعاد وحفر العديد من الآبار للاستكشاف والتقدير. وأضاف ذات المصدر أن تطوير هذا المشروع سيمكن على المدى القصير من زيادة إنتاج الغاز بالحقول الحالية وتمديد مدة استغلال منشآت السطح.