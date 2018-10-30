استعاد مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق الأهداف بعد فوزه 1-صفر على توتنهام هوتسبير خامس الترتيب بفضل هدف مبكر من رياض محرز في ملعب ويمبلي يوم أمس الإثنين.

وحسم الجزائري محرز اللقاء بهدف في الدقيقة السادسة بعد خطأ دفاعي لكن رغم سيطرة سيتي فإنه افتقد اللعب السلس بسبب سوء أرضية الملعب حيث ظهر تأثر ويمبلي باستضافة مباراة في دوري كرة القدم الأمريكية قبل يوم واحد.

واحتفل اللاعب محرزبتسجيله الهدف برفع برفع يديه إلى السماء وقال محرز الذي اختير كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بعد فوز ليستر المفاجئ بلقب الدوري في 2016 "أنا حزين جدا جدا. لهذا السبب عندما سجلت رفعت يدي إلى السماء من أجله". وأضاف اللاعب المنتقل إلى مانشستر سيتي قبل انطلاق الموسم الجاري "لقد فعل الكثير من أجلي ومن أجل ليستر ومن الصعب الحديث عن ذلك. أنا حزين جدا". في إشارة إلى مالك فريق ليستر الذي توفي أول أمس في تحطم هليكوبتر قرب ملعب الفريق.