سيتخلى "تويتر" على إحدى الميزات الرئيسة التي يعتمدها المستخدمون ضمن مواقع التواصل الاجتماعي أو التطبيقات، هي "الإعجاب" بمشاركات الآخرين.

وتعتمد جميع التطبيقات مثل فايسبوك وإنستغرام وتويتر على زر الإعجاب لضمان المزيد من التفاعل بين المستخدمين، ولكن يبدو أن واحدا من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي يستعد للتخلي عن هذه الميزة في المستقبل القريب.

ولدى تويتر خطط مثيرة للجدل للتخلص من زر "الإعجاب" في تطبيقها، وفقا لصحيفة تلغراف، ويعتقد أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحسين جودة النقاش على الموقع.

ويأتي هذا عقب اعتراف مؤسس الموقع، جاك دورسي، الأسبوع الماضي، بأنه لا يحبذ رؤية أيقونة الإعجاب أسفل التغريدات، وأن تويتر سيتخلص منها "قريبا".

وقد تعرضت أيقونة "الإعجاب"، التي تتيحها مواقع التواصل الاجتماعي مثل فايسبوك وإنستغرام، لانتقادات شديدة من قبل الأطباء الصحة النفسية الذين يعتقدون أنها يمكن أن تسبب مشاكل في الصحة العقلية، حيث يجد بعض المستخدمين أنفسهم ملزمين بإبداء الإعجاب بمشاركات أصدقائهم ومتابعيهم.

وقد ظهر زر "الإعجاب" على تويتر لأول مرة في عام 2015، بعد طرحه بديلا لأداة التفضيل "favourite"، التي كانت على شكل نجمة، والتي كانت تسمح للمستخدمين بحفظ التغريدات لقراءتها لاحقا.