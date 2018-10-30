تم أمس الإثنين، تسليم 855 سيارة متعددة المهام ورباعية الدفع بمختلف أنواعها (نقل الأفراد، النقل المدرسي، الإسعاف الطبي والصحي)، ذات العلامة مرسيدس بنز صنف (ج) "4 x4 " وسبرينتر من صنع الشركة الجزائرية لصناعة السيارات ببوشقيف ولاية تيارت.

المركباب ستستفيد منها كل من المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وأيضا المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة سوناطراك وهيئات عمومية وخاصة.