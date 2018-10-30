أدانت وزارة الشؤون الخارجية، على لسان الناطق الرسمي عبد العزيز بن علي شريف، اليوم الثلاثاء "بشدة" التفجير الإرهابي الذي استهدف أمس الإثنين سيارة للشرطة التونسية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس .

وقال الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية : "ندين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف أمس الإثنين 29 أكتوبر 2018، سيارة للشرطة التونسية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس".

وأضاف قائلا:" وإذ نتقدّم بأخلص عبارات المواساة لأسر المصابين من أفراد الشرطة والمواطنين الذين ندعو لهم بالشفاء العاجل فإننا نؤكد عن تضامننا الكامل ووقوقنا الدائم مع تونس الشقيقة حكومة وشعبا في وجه هذه الآفة البغيضة".