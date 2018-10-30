كرمت الجزائر الروائي الصيني، مو يان الحائز على جائزة نوبل للآداب عام 2012، وذلك في افتتاح الدورة الثالثة والعشرين من معرض الجزائر الدولي للكتاب، أمس الاثنين، ومنحته وسام الاستحقاق الوطني.

وقال الوزير الأول أحمد أويحيى بالمناسبة إن تكريم مو يان يمثل "لحظة لامعة تضاف لكلما تقرر تنظيمه هذه السنة ما بين جمهورية الصين الشعبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إحياء لستين سنة من مسار مشترك، مسار بدأ بدعم ثمين من الصين للجزائر المكافحة، مسار استمر بكل الإنجازات الدبلوماسية والسياسية في مجالات التعاون وأمور أخرى".

والصين هي ضيف شرف المعرض الذي تشارك فيه 47 دولة تطرح نحو 300 ألف عنوان كتاب في مختلف مجالات العلوم والفنون والآداب.

وتشارك الصين في المعرض بأكثر من 40 دار نشر من بين 1015 دار نشر عربية وأجنبية مشاركة، إضافة إلى وفد رفيع برئاسة نائب وزير الثقافة والإعلام الصيني، ليانغ يانشون يضم ستة أدباء سيشاركون في ندوات وأنشطة المعرض الممتدة حتى العاشر من نوفمبر المقبل.

ومن بين الدول الأخرى المشاركة في المعرض مصر ولبنان وتونس والكويت والسعودية وسلطنة عمان وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وإسبانيا والسويد والنمسا والهند والكاميرون وكوبا.