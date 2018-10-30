انطلقت مظاهرة في قرية مجدل شمس في الجولان المحتل مع افتتاح صناديق الاقتراع لانتخابات السلطات المحلية، رافضة المحاولات الصهيونية لتهويد الجولان ومؤكدة تمسك الجولان بهويته السورية.

ونقلت وكالة "سانا" السورية صورا لاعتصام أبناء الجولان صباح اليوم الثلاثاء أمام المدرسة الثانوية في بلدة مجدل شمس رفضا للانتخابات.

ويواصل تجمع الحراك الشعبي والشبابي في الجولان نشاطه خلال ساعات اليوم، بتنظيم تظاهرات ووقفات احتجاجية قبالة المقرات الانتخابية وصناديق الاقتراع تعبيرا عن رفض التصويت.

وأصدر المجلس الديني الأعلى لقرى الجولان قرار التحريم الديني والمقاطعة الشاملة لكل من يترشح للانتخابات المحلية أو يشارك في التصويت.

وأكد المشاركون في مظاهرات قرى مجدل شمس، وبقعاتا، وعين قنية، ومسعدة، رفضهم للانتخابات والتصدي لأي محاولات صهيونية لشق اللحمة الوطنية وخلق حالة من الانقسام الداخلي بين أهالي الجولان المحتل.

وفتحت مراكز الاقتراع صباح اليوم الثلاثاء أبوابها للتصويت في انتخابات للسلطات المحلية والمجالس الإقليمية في عموم الكيان الصهيوني وعددها 251، منها 54 مجلسا إقليميا و197 للسلطة المحلية.

أما في البلدات العربية فتجري الانتخابات في نحو 80 قرية ومدينة وتجمعا سكنيا ضمن مجالس إقليمية.