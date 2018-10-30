أعلن نادي "ساو باولو" البرازيلي العثور على جثـة لاعبه دانييل كوريا البالغ من العمر 24 عاما، مقتـولاً وممثلاً به في إحدى الغابات.

وقال النادي عبر حسابه بموقع "تويتر": "يعرب نادي ساو باولو عن أسفه الشديد لوفـاة لاعب الوسط دانييل كوريا، الذي دافع عن النادي في عامي (2015 و 2016)، وعثر عليه ميتا في ساو خوسيه دوس بينيايس، منطقة كوريتيبا، في نهاية الأسبوع الماضي. ويقدم التعازي لأسرة وأصدقاء اللاعب"

وذكرت وسائل إعلام أن جثة اللاعب وجد بها جرحان عميقان في رقبته، كما أن جزءاً من رأسه كان مقطوعاً.