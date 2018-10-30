أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية اليوم الثلاثاء عن تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم "داعش" في جمهورية تترستان وسط البلاد خطط أفرادها لتنفيذ سلسلة هجمات في البلاد.

وأكدت الهيئة اعتقال 18 شخصا في مدينة نابيريجنيه تشيلني، في إطار التحقيق في الموضوع. وأوضحت الهيئة أن الخلية الناشطة في مدينة نابيريجنيه تشيلني تسلمت توجيهات من الخارج من قبل قادة التنظيم الإرهابي، مضيفة أن أفراد الخلية كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة هجمات في أراضي روسيا ثم الانضمام إلى صفوف المسلحين في سوريا، ولهذا الغرض كانوا يعملون على تجنيد شبان متطرفين ويشترون "أدوات إرهاب".

وذكرت الهيئة أن عناصر الأمن الروسي احتجزوا أحد أفراد الخلية أثناء عملية مداهمة لمستودع أسلحة غير مشروع في المدينة، بالتزامن مع اعتقال ستة أفراد آخرين منها و11 مواطنا خضعوا للدعاية الإرهابية. ولفتت الهيئة إلى أن زعيم الخلية الذي لم يكشف عن هويته هو من سكان المدينة وسبق أن مثل أمام القضاء بتهمة الترويج لـ"داعش".

وأشارت الهيئة إلى أن أفراد الأمن داهموا في إطار التحقيقات 18 منزلا وشقة، حيث صادروا أسلحة نارية وكميات من الذخيرة ومواد دعائية متطرفة وأعلاما لـ"داعش".