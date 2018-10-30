غادر جولن لوبيتيغي العارضة الفنية لنادي ريال مدريد بعد أن قاد الفريق في 14 مقابلة فقط. قرار التنحية الصادر عن مجلس إدارة النادي الملكي له تبعات مالية هامة طالما أن عقد التقني الإسباني يمتد إلى 2021 .

رب ضارة نافعة..الحكمة ربما تلخص ما حدث للمدرب الإسباني جولن لوبيتيغي الذي غادر المنتخب الإسباني عشية انطلاق المونديال الروسي بسبب تسريب توقيعه للريال.

وبعد التحاقه بالريال هبت الرياح بما لم يكن يشتهيه فالنادي الأبيض يعيش إحدى أسوء أزماته من ناحية النتائج والأداء أيضا.

أزمة بلغت ذروتها بالخسارة المهينة أمام العدو اللدود "البارصا" بخماسية كاملة.

خسارة عجلت إذن برحيل لوبيتيغي بقرار من مجلس الإدارة، إقالة تعني أيضا تعويض المدرب الذي كان يتقاضى 500 ألف أورو شهريا لما تبقى له من العقد، لذا ستدفع إدارة الريال ما لا يقل عن 18 مليون أورو، قيمة مالية ستضمد قليلا جراح الناخب السابق لمنتخب لاروخا.