كشف وزير الأشغال العمومية والنقل،عبد الغني زعلان، اليوم الثلاثاء بالعاصمة عن رفع التجميد عن العديد من المشاريع الخاصة بإنجاز الطرقات عبر الجنوب الكبير وذلك لفك العزلة عن المناطق النائية.

وقال زعلان في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على مستوى ساحة الشهداء بالعاصمة على الانطلاق الرسمي للحملة الوطنية التحسيسية حول "مخاطر العبور على الممرات السطحية" (بخطوط السكك الحديدية ) ، أنه" رفع التجميد على العديد من المشاريع المتعلقة بالطرقات والهادفة إلى فك العزلة عن الجنوب الكبير على غرار المشروع المتعلق بالطريق الوطني رقم 1 الذي يمتد إلى غاية الجنوب الكبير لفك العزلة عن تمنراست و عين قزام و تمياوين و تينزاوتين".

وأضاف في ذات السياق أن "هناك مشاريع أخرى متعلقة بعمليات إعادة الاعتبار لبعض الطرقات رفع كذلك عنها التجميد و يتعلق الأمر بكل من طريق رقان و برج باجي مختار و الطريق الوطني رقم 48 في ولاية الوادي و الطريق الوطني رقم 16 ما بين الذرعان و ڤالمة و حدود ولاية سوق اهراس علاوة على عدة طرق وطنية أخرى (دون ذكرها)".

و قال زعلان حول مشروع تمديد مترو الجزائر لغاية شوفالي و أولاد فايت أنه "تم الانتهاء من الدراسات التفصيلية المتعلقة بالمشروع وهي جاهزة مائة بالمائة في انتظار تحسن الأوضاع المالية للبلاد لرفع التجميد عنه".

وأعلن الوزير في سياق متصل عن تاريخ تدشين المحطة الجوية الجديدة لمطار هواري بومدين والذي سيكون في " بداية سنة 2019 "و أن الأشغال توجد حاليا في" مرحلة إنجاز التجارب للأنظمة التقنية والمعلوماتية كنظام مراقبة الأمتعة وتسجيل المسافرين والمصاعد وهذا لتفادي أي خلل عند استغلال هذه المحطة.