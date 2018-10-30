رفض المدرب يوسف بوزيدي مباشرة العمل مع اتحاد بلعباس الذي التحق به رسميا أول أمس الأحد، حيث غاب لليوم الثاني على التوالي عن التدريبات التي يجريها الفريق في إطار تربصه بالجزائر العاصمة تحسبا لمواجهة شباب قسنطينة في الكأس الممتازة بعد غد الخميس بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

أفادت اليوم الثلاثاء إدارة النادي الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم إن بوزيدي لا يود أن يكون على خط التماس في نهائي "السوبر''، ويتجه نحو الانسحاب مبكرا بعدما أخبر مسيري الاتحاد الذين اتصلوا به للاستفسار عن سبب غيابه بأنه سيكتفي بمعاينة تشكيلة ''المكرة'' من المدرجات أمام شباب قسنطينة.

وجاء سلوك المدرب السابق لشبيبة القبائل مغايرا تماما لتصريحاته التي كان قد أدلى بها الأحد المنصرم في الندوة الصحفية التي أقيمت لتقديمه إلى وسائل الإعلام، حيث أبدى رغبة كبيرة في قيادة الاتحاد إلى التتويج بكأس ''السوبر'' وكذا تجنيبه النزول إلى الرابطة الثانية باعتبار أنه يحتل حاليا الصف الـ 15 وما قبل الأخير في البطولة.

من جهة أخرى، رفضت إدارة ملعب 5 جويلية السماح لأبناء ''المكرة'' من إجراء حصتهم التدريبية لصباح اليوم بالميدان الملحق للملعب على خلفية عدم تسديد إدارة النادي لديونها تجاه نظيرتها بالملعب والتي تعود إلى نهائي الطبعة السابقة من كأس الجمهورية.