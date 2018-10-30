انعقد اليوم الثلاثاء بالبليدة، اجتماع تنسيقي بحضور أغلب المديرين الفنيين الجهويين "لمناقشة الوضعية العامة للعبة و آفاق التكوين القاري، الوطني والمتخصص" .

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم "أنه سيتم خلال الاجتماع الذي سيتواصل يوم غد الأربعاء، بمبادرة من المديرية الفنية الوطنية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بعث وطنية كبيرة تتعلق بالتنقيب عن المواهب الشابة من مواليد 2004 و 2005 و 2006، التي ستسمح ببعث أول أكاديمية للفاف"، كما سيتم التطرق أيضا خلال هذا الاجتماع، للمنتخبات الوطنية الجهوية، بالإضافة إلى نقاط أخرى من بينها كرة القدم النسوية و سبل تطويرها".