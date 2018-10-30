جنح مركب شراعي يحمل العلم البلجيكي كان يبحر بالبحر الأبيض المتوسط بساحل ''رأس فلكون'' بدائرة عين الترك (وهران)، حسب ما استفيد اليوم الثلاثاء من رئيس الوحدة البحرية للحماية المدنية بميناء وهران، الملازم الأول مجيد بن عطية.

وكانت السلطات الإسبانية قد أعلنت في وقت سابق عن فقدان المركب قبل أن يتم اكتشافه بالسواحل الوهرانية عشية أمس الإثنين، وفق نفس المصدر، مضيفا بأن المركب يكون قد غادر السواحل الإسبانية قبل أن يتعرض لعاصفة في البحر المتوسط.

وقام فريق من الغواصين التابعين للحماية المدنية بعملية استطلاعية في المكان الذي جنح فيه القارب دون العثور على جثث، كما أشار إليه الملازم الأول بن عطية، الذي أبرز أن المركب "كان شاغرا".

ويبلغ طول المركب الشراعي 12 مترا، وقد قذفته التيارات إلى غاية الشاطئ الصخري ''إيلورا'' برأس فلكون، في وقت لوحظ على المركب أن شراعها كانت ممزقة كليا، مما يؤكد فرضية أنها كانت تبحر عندما تعرضت إلى عاصفة، مثلما أشير إليه.