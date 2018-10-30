توجت فعاليات الصالون الدولي لموردي المنتوجات والخدمات البترولية والغازية في طبعته السابعة التي إختتمت اليوم الثلاثاء بحاسي مسعود (80 كلم جنوب شرق ورقلة) بإبرام عدة اتفاقيات بين مؤسسات وطنية و تقديم أيضا تعهدات بين عدة مؤسسات مشاركة، حسبما أفاد منظمو هذه التظاهرة الاقتصادية .

و أبرمت هذه الاتفاقيات بين شركات وطنية تنشط في عدة ميادين على غرار المحروقات والطاقات المتجددة و الصناعة الإلكترونية و أيضا في مجال الحماية و المحافظة على البيئة وفقا لما أوضح المدير العام لمؤسسة بتروليوم و الاتصال الصناعي (الجهة المنظمة) .

كما يتعلق الأمر كذلك بتقديم تعهدات بين عديد المؤسسات الحاضرة في هذا الصالون الدولي لمواصلة الاتصالات و المفاوضات فيما بينها على أمل إبرام في المستقبل "القريب" اتفاقيات تمكنها من تسويق منتجاتها أو تقديم خدماتها، استنادا لما ذكره جعفر ياسيني .

وأشار إلى أن هذه التظاهرة كانت "ناجحة" "بامتياز" لما حققه عديد أصحاب المؤسسات المشاركة من اتصالات مباشرة مع مسؤولي شركات كبرى ، مما سمح لهم بالتعريف بمنتوجاتهم و بالخدمات التي تقدمها مؤسساتهم في مجال الصناعات البترولية و الغازية.

وشهد الصالون الدولي لموردي المنتوجات و الخدمات البترولية والغازية إقبالا واسعا من طرف الزوار الذين وصل عددهم إلى غاية يوم أمس الإثنين إلى نحو 6.000 زائر سيما من مهنيي الصناعات البترولية والغازية .

ومن جهتهم أعرب مسؤولو عديد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المشاركة في هذه التظاهرة الاقتصادية عن "ارتياحهم" لظروف التنظيم و كذا للنتائج "الإيجابية" المحققة كونها سمحت لهم بإجراء اتصالات مباشرة مع مسؤولي مختلف المؤسسات الوطنية و الأجنبية الكبرى المختصة في الصناعات البترولية و الغازية.

وهو ما ذهب إليه المدير العام لشركة الصيانة للشرق التابعة للمجمع الصناعي للإسمنت الذي صرح أن هذه المؤسسة التي تعنى بصناعة قطع الغيار اغتنمت فرصة تنظيم هذا الصالون من أجل إجراء عديد الاتصالات و اللقاءات مع مسؤولي مختلف المؤسسات المشاركة.

و تتوقع ذات الشركة أن تتوج تلك اللقاءات بإبرام اتفاقيات شراكة و تعاون خلال الأيام القادمة مع عدة شركات وطنية مختصة في مجال الصناعات البترولية والغازية ، مثلما أوضح قيطوني رزقي فريد الدين.