تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين ببرج باجي مختار، من إلقاء القبض على إرهابي وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، فيما سلم إرهابي آخر نفسه اليوم الثلاثاء للسلطات العسكرية بنفس القطاع، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وخلال دورية بحث وتمشيط بالقطاع العملياتي لبرج باجي مختار/ن.ع.6، ألقت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم أمس 29 أكتوبر 2018، القبض على الإرهابي المسمى تاينري محمد وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة".

وفي نفس السياق وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم الإرهابي المسمى فلاني أحمد المدعو "أبو بكر"، اليوم 30 أكتوبر 2018، نفسه للسلطات العسكرية بنفس القطاع العملياتي. "الإرهابي الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2011، كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وأربعة (04) مخازن ذخيرة مملوءة".