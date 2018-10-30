فاز فريق اتحاد الجزائر على مضيفه أولمبي المدية بنتيجة (3-1) اليوم الثلاثاء بملعب إمام الياس بالمدية في مباراة مقدمة عن الجولة الـ12 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وسجل أهداف اللقاء كل من حامية (15 و 90+3) وإيبارا (78) لفائدة الاتحاد، ومطراني (66) لصالح الأولمبي.

وبفضل هذا الفوز انفرد اتحاد الجزائر بريادة الترتيب برصيد 26 نقطة ولقاء متأخر أمام وفاق سطيف فيما يبقى أولمبي المدية في المركز العاشر رفقة عين مليلة برصيد 12 نقطة ولكن بمباراة زائدة عن عين مليلة.

كما تعادل فريق شباب بلوزداد أمام ضيفه اهلي برج بوعريرج بنتيجة (1-1) اليوم بملعب 20 أوت 1955 بالعاصمة.

وسجل هدفي اللقاء كل من عثماني (78 ض ج) للبرج وبشو (80) لصالح الشباب.

من جهته فاز مولودية وهران على ضيفه دفاع تاجنانت بنتيجة (3-1) اليوم الثلاثاء بملعب الشهيد احمد زبانة بوهران.

وسجل أهداف اللقاء كل بوشار (50) وناجي (56) وشيبان (72) لفائدة المولودية الوهرانية، وعريبي (44) للدفاع.

وعرفت هذه المواجهة طرد اللاعب حوقاص من قبل الضيوف في الدقيقة (68).

وفي آخر مقابلتين لأمسية اليوم تعادلت مولودية الجزائر مع شبيبة الساورة بدون أهداف، فيما سحق نادي بارادو مولودية بجاية بثلاثية نظيفة.

الثلاثاء 30 أكتوبر :

أولمبي المدية - اتحاد الجزائر 1 - 3

شباب بلوزداد - شباب برج بوعريريج 1 - 1

مولودية وهران - دفاع تاجنانت 3 - 1

مولودية الجزائر - شبيبة الساورة 0 - 0

نادي بارادو - مولودية بجاية 3 - 0

الأربعاء 14 نوفمبر :

وفاق سطيف - نصر حسين داي (18:00سا)

الخميس 15 نوفمبر:

جمعية عين مليلة - اتحاد بلعباس (16:00سا)

الإثنين 19 نوفمبر:

شبيبة القبائل - شباب قسنطينة (17:45سا)

الترتيب نقاط لعب

1. اتحاد الجزائر 26 11

2. شبيبة القبائل 23 11

3. مولودية الجزائر 19 12

4. وفاق سطيف 18 10

5. نصر حسين داي 16 11

--. مولودية وهران 16 12

--. شبيبة الساورة 16 12

8. شباب قسنطينة 14 11

--. مولودية بجاية 14 12

10. نادي بارادو 13 11

11. أولمبي المدية 12 12

--. جمعية عين مليلة 12 11

--. أ. برج بوعريريج 12 11

14. دفاع تاجنانت 9 12

15. اتحاد بلعباس 8 11

16. شباب بلوزداد 7 12