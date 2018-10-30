أشرف مسؤولو البنك الوطني الجزائري اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على افتتاح أول وكالة رقمية تابعة للبنك و ذلك بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية .

و تتيح هذه الوكالة الجديدة للزبائن الولوج إلى مختلف الخدمات هي نفسها المتاحة في الوكالات الكلاسيكية لكن عن طريق الاستخدام الذاتي حسب شروح المدير المكلف بالخدمات المالية الآلية براهيم بوجليدة .

و قد زودت هذه الوكالة الأولى من نوعها في شبكة وكالات البنك الوطني الجزائري بنظام فيديو- مرئي يتيح للزبائن التعامل مباشرة مع المكلفين بخدمة الزبائن و ذلك خلال ساعات عمل موسعة من السابعة صباحا حتى السابعة مساء من الأحد إلى الخميس.

كما يمكن للزبائن من خلال الشاشات الرقمية الكبيرة المنصبة داخل الوكالة من إرسال انشغالاتهم سواء طلب المساعدة التقنية أو إجراء تقديرات حول القروض أو تكاليف التأمينات المختلفة و الدخول إلى الخانة المخصصة لدفع الفواتير ( كهرباء غاز ماء هاتف ..) و ذلك عن طريق نظام الفيديو- المرئي .

من جانب آخر تم تخصيص فضاء آخر يعمل طيلة أيام الأسبوع 24سا/24سا مزود بموزع آلي للأموال يسمح لزبائن البنوك الأخرى غير بنك الوطني الجزائري من إجراء عمليات سحب الأموال آليا و كذا طلب كشوفات حول الحسابات.

و بالنسبة لزبائن البنك الوطني الجزائري فقد خصص لهم في ذات الفضاء خدمات أخرى إضافية مثل إجراء عمليات سحب الأموال يصل سقف العملية الواحدة 100 ألف دج في اليوم ( 3 مليون دج شهريا) و كذا إجراء تحويلات مباشرة للأرصدة من حساب الى حساب فضلا عن استلام دفاتر الصكوك البنكية و صب السيولة مباشرة في الحسابات .

و بمكن للزبائن أيضا الاستفادة من خدمات السحب الآلي للأموال باستخدام البطاقات البنكية و كذا دفاتر التوفير حسب بوجليدة.

و قال ذات المسؤول أن البنك الوطني الجزائري يحصي حتى اليوم 97 وكالة مزودة بفضاءات للاستخدام الذاتي و ذلك من ضمن 212 وكالة للبنك على المستوى الوطني.

و أعرب وزير المالية عبد الرحمان راوية على هامش حفل تدشين هذه الوكالة الرقمية عن أمله أن تحذو البنوك الأخرى حذو البنك الوطني الجزائري ما من شأنه أن يسهم في تنويع الخدمات البنكية للزبائن, مؤكدا أن هذه المبادرات تؤازر الجهود المبذولة لعصرنة المؤسسات المالية المحلية و إسهامها في الاندماج المالي وفقا لتوجيهات السلطات العمومية .