رد المدرب الأسبق للمنتخب المصري حسن شحاتة على تصريحات الناخب الوطني الأسبق رابح سعدان حول حدوث تلاعب أدى إلى فوز المنتخب المصري على نظيره الجزائري في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2010.

وتساءل شحاتة في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام مصرية: "لماذا يخرج بتلك الادعاءات الآن بعد مرور 8 سنوات على المباراة؟ آداء المنتخب المصري والنتيجة العريضة التي حققها في المباراة يردان على ما قيل".

وأكمل شحاتة: "التفويت لا يوجد في قاموسنا، لو نعرف تلك الأمور، لقمنا بها من قبل، لعبنا مواجهة الكاميرون وسط جماهيرهم عام 2005 بدون أمل، وكانوا يحتاجون المباراة بشدة من أجل التأهل لكأس العالم 2006، ورغم ذلك تعادلنا وحرمناهم من التأهل".

وكان سعدان قد قال في تصريحات تليفزيونية قبل أيام أن مباراة مصر والجزائر في كأس الأمم الأفريقية 2010 كانت "مخدومة" حسب وصفه، وفسر تصريحاته بأن مسؤولي الاتحادين المصري والجزائري لكرة القدم اتفقوا على فوز المنتخب المصري بالمباراة، ليعوضه التتويج بكأس الأمم الأفريقية عن خسارته التأهل المونديالي قبل تلك المباراة بشهرين لصالح المنتخب الجزائري.