أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، أمس، شخصا يسكن بمدينة تلمسان الحبس المؤقت، بتهمة هتك عرض ابنته البالغة من العمر 16 سنة.

تعود وقائع القضية إلى الشكوى التي قدمتها والدة الضحية مقرونة بالدلائل من أن الوالد مارس الجنس مع فلذة كبده، ليتم القبض عليه وتقديمه أمام وكيل الجمهورية الذي أودعه الحبس المؤقت بتهمة زنا المحارم، فيما تم تحويل الفتاة إلى مركز الأحداث الخاص بالفتيات.

وتضاف هذه الجريمة لأخرى مماثلة وقعت في بلدية أولاد موسى بولاية بومرداس خلال شهر مارس من السنة الجارية، حيث اعتدى شخص في عقده الثالث على ابنة شقيقه تحت طائلة العنف وهو مسبوق قضائيا.