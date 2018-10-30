تشارك الجزائر في معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يفتتح غدا الأربعاء بـ 25 دار نشر، حيث أختيرت ضيف شرف للدورة الحالية وفق بيان لوزارة الثقافة.

ويترأس الوفد الجزائري وزير الثقافة عز الدين ميهوبي الذي سيكرم "من طرف سلطان بن محمد القاسمي" عضو المجلس الأعلى وحاكم الشارقة في الطبعة 37 للمعرض بعد اختياره "شخصية العام الثقافية 2018 "، حسب البيان.

وسيحضر فعاليات المعرض بعض الكتاب والمثقفين الجزائريين على غرار الأديبين واسيني لعرج وأمين الزاوي.

يذكر أن الطبعة الـ37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب (31 أكتوبر -10 نوفمبر) ستعرف مشاركة أكثر من 1874 دار نشر تمثل 77 بلدا.