انتهى، اليوم، أعضاء اللجنة التحضيرية لتأسيس الكنفدرالية المستقلة للنقابات من وضع آخر اللمسات على الملف الإداري الذي سيتم إيداعه على مستوى وزارة العمل مباشرة بعد اللقاء التأسيسي المقرر يوم 10 نوفمبر المقبل، حيث سيعمل ممثلو الـ13 تنظيما ممثلا في هذا التكتل الجديد على مضاعفة عدد المنخرطين لـ"إزاحة" المركزية النقابية من الاجتماعات "المصيرية" وإنهاء "هيمنتها" على التمثيل العمالي.

عقد ممثلو التكتل المستقل اجتماعا تحضيريا، أمس، في إطار لجنة تحضير المؤتمر التأسيسي للكنفدرالية المستقلة للنقابات بالعاصمة، لتقييم مدى تقدم الإجراءات القانونية اللازمة والضرورية لاستكمال الملف النهائي الذي سيتم إيداعه على مستوى وزارة العمل للحصول على الاعتماد والترخيص بالنشاط.

ووصف ممثل نقابة "اسنيتو" في التكتل المستقل، قويدر يحياوي، اجتماع 10 نوفمبر المقبل بـ"المصيري"، كونه سيشهد تأسيس كنفدرالية مستقلة لنقابات الوظيف العمومي، وهو تنظيم مفتوح أمام جميع التنظيمات النقابية حتى من القطاع الاقتصادي، الهدف من تأسيسه تكتل جميع العمال تحت لواء واحد لإنهاء هيمنة الاتحاد العام للعمال الجزائريين على كل ما يخص الطبقة الشغيلة في الجزائر.

وحسب المتحدث ذاته، فإن الكنفدرالية ستضم، مثلما ينص عليه القانون، ثلاثة ممثلين عن كل نقابة، أي 39 عضوا مطالبين باستكمال جميع الوثائق والإجراءات القانونية اللازمة في الملف النهائي المزمع إيداعه على مستوى وزارة العمل، حيث انتهى أعضاء اللجنة التحضيرية، أمس، من وضع آخر اللمسات على هذا الملف تحسبا للاجتماع التأسيسي المقرر إجراؤه يوم 12 نوفمبر المقبل.

وقال يحياوي إن العمال من جميع القطاعات ومختلف الفئات والأسلاك يواجهون اليوم ظروفا معيشية صعبة غير مسبوقة، أهم ما يميزها انهيار تام للقدرة الشرائية وتراجع مخيف لقيمة الدينار، إضافة إلى ارتفاع فاحش في أسعار جميع المواد الاستهلاكية الأساسية دون زيادات في الأجور منذ أكثر من عشر سنوات، وهي عوامل أخرجت هؤلاء العمال إلى الشارع، في عديد المرات، للمطالبة بتغيير واقعهم الاجتماعي خاصة، دون أن يصل صوتهم، يضيف محدثنا، إلى صناع القرار، لأنهم ببساطة غير ممثلين في الاجتماعات المصيرية واللقاءات التي يتم خلالها إبرام العقود الاجتماعية في إطار لقاءات الثلاثية، حيث يتم تغييبهم في كل مرة، من خلال إقصاء ممثليهم في النقابات المستقلة من المشاركة واحتكارها من قبل تنظيم واحد هو المركزية النقابية، وهو أحد أهم أسباب تأسيس الكنفدرالية، حسب ممثل "اسنتيو" في التكتل المستقل، حيث ستعمد إلى فتح أبواب الانخراط أمام جميع العمال، حتى من القطاع الاقتصادي، لمضاعفة عدد منخرطيها، وبالتالي افتكاك حق المشاركة بقوة في لقاءات الثلاثية مثلما ينص عليه القانون و"إزاحة" نقابة سيدي السعيد، يقول، من هذه الاجتماعات التي تحدد مصير ملايين العمال "رغم أنها لا تمثلهم ولا تساهم في معالجة مشاكلهم وحمايتهم من مختلف أشكال التعسف والظلم الاجتماعي الممارس ضدهم"، يضيف.