قال وزير الخارجية الدنماركي أندرسن سامويلسون اليوم الثلاثاء إن بلاده ستضغط من أجل فرض عقوبات جديدة للاتحاد الأوروبي على إيران بسبب محاولات مشتبه بها للمخابرات الإيرانية لشن هجوم على الأراضي الدنماركية.

كما عبر سامويلسون في مؤتمر صحفي عن اعتقاده بأن الحكومة الإيرانية تقف وراء محاولة الهجوم في الدنمارك وقال إنه سيستدعى السفير الدنماركي من طهران للتشاور.

وكانت كوبنهاغن ذكرت في وقت سابق أنها تشتبه بأن جهاز مخابرات إيرانيا دبر لاغتيال زعيم الفرع الدنماركي لحركة انفصالية عربية في إيران.