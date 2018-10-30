كشف مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، عن مبادرة طرحتها المملكة، لإعفاء الدول الأقل نمواً، من الديون، ذلك من خلال تنازل السعودية عن أكثر من 6 مليارات دولار من ديونها المستحقة للدول الفقيرة، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأكد المجلس في اجتماعه، الثلاثاء، برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على "تعاون المملكة الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية، وما يصبو إليه الجميع من أمن واستقرار وتنمية، وأنها مستمرة في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية".

وأشار مجلس الوزراء إلى ما تطرق إليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية ضمن أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2018، من تأكيد على أن المملكة "اتخذت خطوات كبيرة جدا في تطوير الاقتصاد السعودي وتنميته خلال السنوات الثلاث الماضية، وفي مجال حوكمة وإعادة هيكلة الكثير من القطاعات، وإبرازٍ لما حققته ميزانية المملكة من نمو مضطرد، وتقدم مركزها في التنافسية العالمي".