عينت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الحكم الدولي الجزائري مهدي عبيد شارف لإدارة نهائي رابطة أبطال إفريقيا (ذهاب) الذي سيجمع النادي الأهلي المصري بنظيره الترجي التونسي يوم الجمعة 2 نوفمبر بملعب برج العرب بالإسكندرية حسبما أعلنه اليوم الثلاثاء النادي التونسي على موقعه الرسمي.

وستقام مباراة الإياب يوم الجمعة 9 نوفمبر بملعب رادس بتونس.

وسيتم الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) خلال نهائي رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتحسبا لهاذين النهائيين استفاد 12 حكما (6 حكام رئيسيين و6 مساعدين) من بينهم الحكمان الجزائريان مهدي عبيد شارف وعبد الحق ايتشيالي من تربص حول تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) من 24 الى 29 اكتوبر بالقاهرة (مصر).