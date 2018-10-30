ذكر تقرير للصندوق العالمي للحياة البرية (WWF)، والذي شارك في إعداده 59 عالما، أن 60 بالمئة من الثدييات والزواحف والأسماك والطيور، تناقصت أعدادها بسبب الأعمال الجائرة للبشر بحق الطبيعة، فعلى مدار 44 عاما مضت، تسببوا في هلاك 60 بالمئة من الحيوانات على كوكب الأرض.

وأشار التقرير إلى أن الدراسة التي أجروها شملت 16 ألفا و704 حيوانات من أكثر من 4 آلاف نوع، من البرمائيات والثدييات والطيور والزواحف، تبين تناقص أعدادها بنسبة 60 بالمئة بين عامي 1970 و2014.

وحذر التقرير من أن استمرار هذه الكارثة الطبيعية يهدد الحضارة الإنسانية.

وعزا الصندوق العالمي للحياة البرية هذا التدهور إلى خسارة المناطق الطبيعية والزراعة المكثفة والأنشطة المنجمية والتنمية الحضرية، وهي كلها تتسبب في إزالة الغابات واستنفاد الأراضي وتحريف استخدامها.

وقال مسؤول الصندوق مايك باريت في التقرير: "نمشي متخبطين باتجاه الهاوية، لو شهدت البشرية انحسارا في 60 بالمئة من أعدادها، فهذا يعني فراغ قارات أمريكا الشمالية والجنوبية وإفريقيا وأوروبا وأستراليا بالإضافة إلى الصين تماما من السكان، ما اقترفته أيدينا يوازي هذا الأمر".

وشدد على أن الكثير من العلماء باتوا متيقنين من أننا دخلنا في سادس "انقراض شامل" يشهده كوكب الأرض.