نظمت الغرفة الفلاحية لولاية ڨالمة بالتنسيق مع المعهد التقني للزراعات الواسعة ،اليوم الثلاثاء، يوما إعلاميا تقنيا ، لفائدة فلاحي الولاية ، انصب حول "ضبط آلة البذر" تزامنا مع انطلاق حملة الحرث والبذر التي شُرع فيها منذ أيام.



وحسب القائمين على الغرفة الفلاحية بولاية ڨالمة، فإنّ الهدف من تنظيم هذا اليوم التقني ، يتمحور حول تلقيت الفلاحين المبادئ الأساسية ، للتحكّم الجيد في آلة الضبط ، وضبط الكمية اللازمة من البذور وفقا للمعاييرالتقنية التي تتحكم في العملية،مع مراعاة الشروط اللازمة ،على غرار التربة وصنف البذور، بالإضافة مثلما يقول القائمون على الغرفة الفلاحية ، إلى توفّر العوامل الطبيعية الأخرى ، التي في مقدمتها كميات تساقط الأمطار.



ويقول المتحدثون أنفسهم ، أنّ العوامل سالفة الذكر، تعدّ إحدى الخطوات الهامة في المسار التقني ، الكفيلة بتحقيق إنتاج ذي مردود عال كمّا ونوعا. يشار إلى أنّ المعهد التقني للزراعات الواسعة لولاية ڨالمة ، يشرف مثلما يقول القائمون ، على خمس ولايات شرقية هي ،سكيكدة ،عنابة ،الطارف ، سوق أهراس وڨالمة.