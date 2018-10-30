لم يحظ سفراء الرياضة الجزائرية بأي فرصة للتفوق على ممثلي الرياضة المصرية في المواعيد الدولية الرسمية الأخيرة. فبعد خروج وفاق سطيف على يد الأهلي المصري في كرة القدم ضمن رابطة أبطال إفريقيا، جاء الدور مؤخرا على الكرة الطائرة، التي خسر فيها “الخضر” أمام نظرائهم “الفراعنة” بالقاهرة، في البطولة العربية للأمم، ثم إقصاء المجمع البترولي أمام الزمالك في بطولة أندية العرب لكرة اليد بكوت ديفوار. وأكدت مصر قبلها تفوقها رياضيا عندما تصدرت قائمة العرب والأفارقة، في الألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين، بينما لم تمكن الميداليات الفضية الخمس التي حازتها الجزائر من التفوق حتى على الجارين تونس والمغرب.