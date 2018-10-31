شاركت في التمرين الجوي التكتيكي بالذخيرة الحية بالحوامات القتالية أمس الثلاثاء في القاعدة الجوية لحاسي بحبح ، طائرة هجومية بدون طيار CH-4 حيث ظهرت وهي تقوم بعمليات استطلاع جوية قبل انطلاق المناورة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موقع "فيستنيك موردافي" أن هذه الطائرة اشترتها الجزائر من الصين وهي طائرة تزن حوالي 1300 كلغ، وهي قادرة على البقاء لمدة 14 ساعة في السماء وحمل 350 كلغ من الصواريخ الموجهة بالليزر التي تزن 40 كلغ والقنابل الموجهة التي تزن 100 كلغ.

وأشار الخبير العسكري ، يوري ليامين إلى أن الجزائريين اشتروا بالإضافة إلى СН-4، الطائرة بدون طيار CH-3 من نفس الشركة China Aerospace Science and Technology Corporatio.

وأضاف ذات المصدر أن هذا النوع من الطائرات تقاتل حاليا في العراق، وقد شوهدت في المملكة العربية السعودية، وتوجد بيانات عن تصديرها إلى الإمارات العربية المتحدة وهي موجودة أيضا في باكستان (يطلق عليها هناك اسم "براق") وميانمار ونيجيريا وزامبيا.