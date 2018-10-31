حذرت مصالح ديوان الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على ولايات الجنوب.

وأوضحت النشرية، أن الأمطار الرعدية ستكون على ولايات تمنراست ، إليزي وشرق ورڨلة.

وأضاف البيان، أن صلاحية النشرية تبدأ من الثالثة زوالا حتى غدا الخميس على الساعة التاسعة صباحا.

وستصل كمية الامطار المتساقطة أو تتجاوز 20 مم خلال فترة الصلاحية.

كما ستشهد ولايتا عين تموشنت و تلمسان تساقطا للإمطار بداية من منتصف ليلة اليوم الى غاية الثالثة من صباح يوم غذ الخميس.