في رسالة موجهة للاجئين السوريين في الخارج وخاصة في أوروبا، أفتى "المجلس الإسلامي السوري" وهو هيئة دينية معارضة، بعدم أهلية الزواج بالمرأة "الكتابية" في بلاد غير مسلمة.

وقالت هذه الهيئة التي تصف نفسها بأنها "هيئة مرجعية شرعية وسطية سورية" إن مثل هذا الزواج من المرأة "الكتابية في بلاد غير المسلمين.. منع منه كثير من أهل العلم لما يترتب عليه من أضرار بالغة على الأسرة المسلمة".

وعددت هذه الهيئة ما رأتها من أضرارا تنجم عن مثل هذا الزواج من "الكتابية في بلاد غير المسلمين"، إذ تتمثل حسبها في:

فقدان الولاية على الزوجة والعائلة.

الخشية على ذرية المسلم أن ينشئوا على غير دين الإسلام.

انتشار الزواج من غير المسلمات، والعزوف عن الزواج من المسلمات.