أكدت سلطات مقاطعة أرخانغلسك شمال غربي روسيا مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين جراء انفجار دوى اليوم عند مدخل مقر هيئة الأمن الفدرالي في مركز المقاطعة.

ووصف محافظ أرخانغلسك إيغور أورلوف الحادث للصحفيين بأنه عمل إجرامي، مضيفا أن أجهزة الأمن تعمل على تحديد نوع العبوة المتفجرة التي استخدمت، وتتخذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحادث.

وأشار أورلوف إلى أن سلطات المقاطعة عززت الإجراءات الأمنية في مقرات الأمن والمؤسسات العامة بمدينة أرخانغلسك على خلفية الحادث.

من جانبه، أعلن المركز الإعلامي للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن ضحية الحادث هو منفذ التفجير، موضحا أنه دخل المبنى وأخرج من كيس كان يحمله شيئا مجهولا انفجر بعد قليل بين يديه.

وتابعت اللجنة أن الجرحى الثلاثة، وهم من عناصر هيئة الأمن الفيدرالية، تعرضوا لإصابات مختلفة الخطورة وتم نقلهم إلى المستشفى.