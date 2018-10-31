دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن إلى وقف كل الغارات الجوية "في المناطق المأهولة".

وقال بومبيو في بيان صحفي أنه "حان الوقت الآن لوقف الأعمال العدائية، بما في ذلك إطلاق الصواريخ وغارات الطائرات المسيّرة من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باتجاه المملكة العربية السعودية والإمارات العربية".

"وبالتالي فإن الغارات الجوية للتحالف (العربي) يجب أن تتوقف في كل المناطق المأهولة في اليمن".

كما دعا وزير الخارجية إلى إجراء جولة جديدة من المفاوضات حول اليمن في "دولة ثالثة"، وذلك من أجل وضع حد للنزاع المسلح وإنشاء منطقة خالية من السلاح.

وتدخّل التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن عام 2015 لدعم القوات الحكومية التي تقاتل جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) الذين يسيطرون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

وتسبب النزاع اليمني بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ تهدد المجاعة ملايين اليمنيين، حسب الأمم المتحدة.