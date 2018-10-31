أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم الأربعاء أن ادم وناس، نجم نابولي الإيطالي، تعافي من إصابته العضلية وبات جاهزا لتجديد العهد مع أجواء المباريات.

ولم يظهر هذا الأخير في أي مباراة منذ مشاركته لمدة ربع ساعة خلال المواجهة التي جمعت الخضر- البنين، لحساب الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا الكاميرون 2019.

وينتظر أن يظهر وناس، الجمعة، خلال المباراة التي ستجمع ناديه بإمبولي، لحساب الأسبوع 11 من الدوري الإيطالي.

ومن شأن هذه العودة أن تمنح حلول جديدة لبلماضي تحسبا للمواجهة أمام طوغو، المقرر إقامتها يوم 18 نوفمبر، والمندرجة في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا الكاميرون 2018.

يذكر أن سفيان فيغولي، نجم غالاتسراي التركي، تعافي هو الآخر من إصابته العضلية وانتظم من جديد في التدريبات تحسبا للمشاركة في المواجهة التي ستجمع فريقه بشالكه الألماني لحساب دوري أبطال أوروبا.