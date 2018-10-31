أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، أنهم يبحثون إمكانية زيادة عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2022، وتقاسم حق استضافة النسخة الموسعة بين قطر ودول أخرى.

وقال إنفانتينو في كلمة ألقاها اليوم أمام الجمعية العامة للاتحاد الآسيوي "لقد قررنا زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 فريقا، وهذا سيحدث في 2026".

وتابع "هل هذا سيحدث في مونديال 2022؟ نحن نبحث ذلك ولو كان ممكنا فلم لا؟"

وأوضح "يجب أن نرى ما إذا كان ذلك ممكنا، نتناقش مع قطر وأصدقائنا الآخرين في المنطقة، ونأمل في حدوث ذلك".

وأكد إنفانتينو أن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في 2022، سيتطلب التعاون في التنظيم من دول أخرى في المنطقة.

ونالت قطر في 2010 شرف استضافة كأس العالم 2022، للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وكانت تخطط لاستضافة النهائيات بمشاركة 32 منتخبا.