حجز أعوان الرقابة بكل من بلديتي وادي أرهيو وغليزان، أزيد من قنطارين من اللحوم الحمراء والبيضاء وأكثر من 35 كيلوغراما من الأجبان فاسدة كانت موجهة للاستهلاك.

و أفادت مصادرنا، أنه ببلدية وادي أرهيو، وبعد مداهمة أعوان الرقابة للمحلات التجارية تمكنوا من ضبط وحجز 116 كيلوغراما من لحم الدجاج الفاسد، وأزيد من 35 كيلوغراما من جبن "شيدار" كان موجها للاستهلاك. أما العملية الثانية فكانت بسوق القرابة بغليزان، أين تم حجز أكثر من 98 كيلوغراما من اللحوم الحمراء و 30 كيلوغراما من الدجاج، وكذا السمك المجمد، وتم توقيف عدة أشخاص وقدموا للعدالة.