أعلنت وزيرة خارجية السويد مارغوت فالستروم اليوم الأربعاء، أن بلادها مستعدة لاستضافة محادثات الأطراف المتنازعة في اليمن.

وقالت الوزيرة في حديث لوكالة الأنباء السويدية اليوم، إن الأمم المتحدة طلبت من السويد السماح لمبعوثها الأممي إلى اليمن مارتين غريفيث، بعقد جولة جديدة من مفاوضات السلام بين الأطراف اليمنية المتنازعة على أراضيها.

وأضافت: "لقد دعمنا دائما مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، سواء في الأمم المتحدة أو في الاتحاد الأوروبي".

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، قد دعا أمس الثلاثاء إلى إجراء محادثات سلام بين الأطراف اليمنية في السويد، وقال إن وقف المعارك في اليمن سيتيح لغريفيث جمع مختلف الأطراف في السويد.